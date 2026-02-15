LIVE Italia-Norvegia 1-1 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | avanti punto a punto

L’Italia e la Norvegia si sono affrontate nel match di curling alle Olimpiadi, terminato con un pareggio di 1-1. La partita si è svolta oggi, con entrambe le squadre che si sono date battaglia punto a punto sul ghiaccio. I giocatori italiani hanno mostrato determinazione, ma hanno commesso alcuni errori che hanno permesso agli avversari di restare in partita. La sfida continua ora con aggiornamenti in tempo reale.

9.46 Non preciso in questo caso Arman. Il tentativo di freeze sulla stone novegese nel bottone è un po' troppo forte e il battente si apre dopo aver colpito la stone avversaria. 9.46 Colpo norvegese al centro della casa. Draw preciso di Nepstad. 9.45 Freeze perfetto di Giovanella che si incolla alla stone norvegese in casa. 9.44 Draw profondo della Norvegia che finisce in casa ben oltre il T-line. 9.43 Giovanella comincia l'end con una guardia al centro precisa. QUARTO END 9.42 Che peccato! La bocciata è addirittura tripla di Mosaner! Il battente però esce e rimane un solo punto all'Italia.