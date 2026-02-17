LIVE Italia-Giappone 5-5 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | ancora parità a tre end dalla fine

L’Italia e il Giappone hanno pareggiato 5-5 nel curling femminile alle Olimpiadi, un risultato che si è deciso solo negli ultimi end. La partita è stata molto combattuta, con entrambe le squadre che hanno sbagliato poche giocate cruciali. A quattro end dalla fine, il punteggio rimaneva in equilibrio, mantenendo alta la tensione tra gli spettatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING MASCHILE DALLE 19.05 16.16 Perfetto il colpo di Costantini! l'Italia si prende il punto e si riporta in vantaggio! L'hammer ora torna al quartetto asiatico, ma poi nell'ultimo end della partita saranno le azzurre ad avere l'ultimo tiro. 16.15 Bocciata di Yoshimura che leva il sasso italiano appena lanciato. Sono tre le stone avversarie a punto, Costantini deve ora essere precisa con il draw per prendersi il punto singolo e non farsi rubare la mano. 16.13 Draw di Costantini troppo corto che prende il punto, ma rimane scopertissimo.