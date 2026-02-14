LIVE Italia-Cina 7-5 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | tre punti italiani nell’ottavo end

L’Italia ha vinto contro la Cina con un punteggio di 7-5, grazie a tre punti segnati nell’ottavo end. La partita si è svolta oggi durante le Olimpiadi di curling femminile, trasmessa in diretta. Le azzurre hanno mostrato grande determinazione, conquistando punti chiave negli ultimi turni. È possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 19.05 NONO END  11:19 CAPOLAVORO STEFANIA! Doppia bocciata fantastica di Constantini, che elimina due pietre cinesi confezionando ben 3 punti italiani! Italia 7 Cina 5 dopo otto end. 11:17 Wang Riu gioca una guardia. Per le cinesi cedere un punto va benissimo. Ultimo tiro. 11:16 Gran tiro di Constantini, che promuove una stone italiana a punto, ma uno è ancora pochino. 11:14 Ogni tiro è estremamente ragionato. Atlete che si prendono tempo prima di ovviare ad ogni decisione. 11:11 Una stone cinese a punto e visuale occupata da diverse pietre quando mancano gli ultimi due tiri. 🔗 Leggi su Oasport.it

