LIVE Italia-USA 3-0 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | altra mano rubata delle azzurre!

L’Italia ha vinto contro gli Stati Uniti con un punteggio di 3-0, a causa di alcune decisioni dubbie dell’arbitro che hanno favorito le azzurre. Le ragazze italiane si sono difese con grande determinazione, ma hanno subito una serie di interventi controversi. Durante la partita, le atlete italiane hanno subito una mano rubata proprio mentre cercavano di proteggere il loro sasso più vicino al bersaglio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.06 Doppia guardia centrale delle azzurre per proteggiere il proprio sasso a punto. Gioco aggressivo del quartetto di Costantini. 20.05 Draw statunitense sul lato della casa nascosto dietro la propria guardia. Il punto rimane all'Italia che ha un sasso sul bottone. 20.05 Zardini Lacedelli posiziona una guardia centrale molto alta. 20.04 Guardia laterale di Anderson Heide in apertura di match. 20.02 Draw al centro della casa di Zardini Lacedelli. Stone che rimane un po' troppo laterale. QUINTO END 20.01 Errore di Peterson! Tenta la tripla la statunitense, ma il colpo è completamente sbagliato! Solo un sasso italiano a punto viene levato e il battente poi schizza fuori dalla casa. LIVE Italia-USA 1-0, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: ottimo avvio delle azzurre che rubano la mano! L'Italia ha preso subito il comando contro gli Stati Uniti nel curling femminile alle Olimpiadi, grazie a un'ottima mossa delle azzurre che hanno rubato la mano. LIVE Italia-Scozia 5-0, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: mano rubata da 3 delle azzurre nel secondo end Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 LIVE Italia-USA 3-0, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: altra mano rubata delle azzurre!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.58 La bocciata di Tabitha Peterson è piene e il battente non rolla abbastanza dopo aver levato il primo ... STATI UNITI vs ITALIA Curling Femminile Precisione, strategia e sangue freddo sul ghiaccio! Le Azzurre affrontano gli Stati Uniti in una sfida intensa, dove ogni stone può cambiare la partita Olimpiadi Invernali Milano Cortina