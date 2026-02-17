LIVE Combinata nordica Olimpiadi 2026 in DIRETTA | tra poco comincia il segmento di fondo

Luca Lamparter e Marius Lindvik Oftebro si preparano a sfidarsi nella gara di fondo della combinata nordica alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo aver passato settimane ad allenarsi duramente. La competizione prende il via tra pochi minuti e il pubblico segue con trepidazione, sapendo che il risultato potrebbe cambiare in ogni momento. È un momento cruciale per gli atleti, che puntano alla medaglia d’oro nella disciplina più attesa della giornata.

13:31 Gli atleti che si giocheranno le medaglie sono Lamparter e Oftebro, per l'oro. Poi Skoglund favorito su Herola, Hirvonen per il bronzo. Tre azzurri al via, ma partiranno estremamente attardati. 13:30 START LIST FONDO COMBINATA NORDICA: YAMAMOTO Ryota (JPN) – 150.0 pt – 0.0 – 0:00. LAMPARTER Johannes (AUT) – 148.0 pt – 2.0 – +0:08. SKOGLUND Andreas (NOR) – 146.1 pt – 3.9 – +0:16. RETTENEGGER Thomas (AUT) – 145.4 pt – 4.6 – +0:18. OFTEBRO Jens Luraas (NOR) – 144.6 pt – 5.4 – +0:22. ILVES Kristjan (EST) – 144.0 pt – 6.0 – +0:24. HEROLA Ilkka (FIN) – 141.