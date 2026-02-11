LIVE Combinata nordica Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA | inizia il segmento di fondo in 8 per le medaglie

Inizia il segmento di fondo dei 10 chilometri a Tesero, frazione Lago. Otto atleti si sfidano per le medaglie, tra cui spiccano i nomi di Ilkka Herola e Eero Hirvonen. La gara è partita, e gli atleti sono già in azione, pronti a dare il massimo per salire sul podio. La competizione si fa serrata, e gli appassionati sono incollati alle tv e ai social per seguire ogni movimento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La lista di partenza: ILVES Kristjan – EST – 0:00 RETTENEGGER Thomas – AUT – 0:15 YAMAMOTO Ryota – JPN – 0:19 RETTENEGGER Stefan – AUT – 0:20 OFTEBRO Einar Luraas – NOR – 0:20 LAMPARTER Johannes – AUT – 0:21 OFTEBRO Jens Luraas – NOR – 0:28 GEIGER Vinzenz – GER – 0:29 HEROLA Ilkka – FIN – 0:32 HIRVONEN Eero – FIN – 0:36 WATABE Akito – JPN – 0:41 RYDZEK Johannes – GER – 0:42 SCHMID Julian – GER – 0:43 SKOGLUND Andreas – NOR – 0:48 YACHI Sora – JPN – 0:49 LOOMIS Benjamin – USA – 0:55 HEINIS Marco – FRA – 0:58 KONVALINKA Jiri – CZE – 1:01 MALACINSKI Niklas – USA – 1:13 BRECL Gasper – SLO – 1:15 KARHUMAA Wille – FIN – 1:19 COSTA Samuel – ITA – 1:22 MUHLETHALER Laurent – FRA – 1:26 VYTRVAL Jan – CZE – 1:27 ZHAO Jiawen – CHN – 1:30 VRHOVNIK Vid – SLO – 1:43 KOSTNER Aaron – ITA – 1:43 TYRODE Mael – FRA – 1:50 KRZEMPEK Milosz – POL – 1:53 TEDER Ruubert – EST – 2:05 SHUMBARETS Oleksandr – UKR – 2:16 MAZURCHUK Dmytro – UKR – 2:22 PITTIN Alessandro – ITA – 2:27 ZHAO Zihe – CHN – 2:37 RAKPAROV Chingiz – KAZ – 2:59 JARZABEK Kacper – POL – 3:20 13:25 Ci siamo, pronti per vivere un bellissimo segmento di fondo da 10 chilometri da Tesero, frazione Lago. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Combinata nordica, Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: inizia il segmento di fondo, in 8 per le medaglie Approfondimenti su Tesero Lago LIVE Combinata nordica, Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: sarà una bagarre pazzesca per le medaglie alle 13:45! Questa mattina le medaglie della combinata nordica si assegneranno nel segmento di salto sul trampolino piccolo alle ore 13:45. LIVE Combinata nordica, Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: tocca ai migliori! Questa mattina ai Giochi di Milano-Cortina, la gara di combinata nordica entra nel vivo. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Tesero Lago Argomenti discussi: LIVE Combinata nordica, Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: oggi, come 20 anni fa, c’è Alessandro Pittin!; LIVE Olimpiadi: si parte alle 10 con la combinata nordica, alle 14.15 c'è il biathlon; Combinata nordica: Herola e Thomas Rettenegger in evidenza nell’ultima serie di salti di allenamento alle Olimpiadi; Olimpiadi Milano Cortina: il programma di domani (mercoledì 11 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare. LIVE Combinata nordica, Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: sarà una bagarre pazzesca per le medaglie alle 13:45!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE del segmento di salto della gara su trampolino piccolo di Combinata Nordica. Alle ... oasport.it Combinata nordica, Olimpiadi 2026: la guida alla Gundersen NH/10 km, storia, attualità, medaglieIl primo titolo assegnato dalla combinata nordica ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sarà quello storico, ovverosia la gara originale, ... oasport.it Combinata nordica, Ilves brilla nel segmento di salto. Oftebro e Geiger si candidano al titolo olimpico - x.com Predazzo protagonista alle Olimpiadi Invernali Lo Stadio del Salto Giuseppe Dal Ben di Predazzo è ora dotato di due nuovi trampolini moderni, utilizzati per le gare di salto con gli sci e combinata nordica dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026. Scopri c - facebook.com facebook

