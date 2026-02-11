LIVE Combinata nordica Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA | iniziato il segmento di fondo!!

La gara di combinata nordica alle Olimpiadi di Milano-Cortina entra nel vivo con il segmento di fondo. La neve bagnata rende difficile la prova, e i favoriti come Geiger e Oftebro sono già in azione, spingendo al massimo. La tensione cresce mentre i concorrenti cercano di mantenere la concentrazione su un percorso reso complicato dalle condizioni meteo. La diretta continua, e gli appassionati seguono ogni mossa in attesa di scoprire chi si aggiudicherà la vittoria.

NEVE BAGNATA!! 13:47 Ovviamente Geiger e Oftebro partono a tutta. INIZIATO IL SEGMENTO DI FONDO! 13:40 Schmid, Oftebro Einar Luraas, Rydzek, Herola, tutti atleti che si possono inserire nella lotta per le medaglie. oltre ai già citati. 13:38 Per l'Italia il solo Costa può ambire ad una top 20. Ricordiamo che si gareggia in 36. 13:33 Sono 10 i chilometri da percorrere a Lago, frazione di tesero. Ilves parte davanti a tutti ma è un buon fondista con un buon finale, non potrà pensare di difendere 15? in un tracciato duro con neve sfaldata. Stefan Rettenegger e Johannes Lamparter per l'Austria avranno il compito di riportarsi sotto, a meno che non decidano anch'essi di attendere l'arrivo di GeigerOftebro.

