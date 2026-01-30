Jens Luraas Oftebro prende il comando nella Mass Start di Seefeld, valida per la Coppa del Mondo di combinata nordica. Il norvegese domina sugli sci e si mette subito in testa alla gara, lasciando gli avversari a distanza. Super Pittin si piazza in nona posizione, ma non riesce ancora a tenere il passo del leader. La competizione si fa interessante, con Oftebro che punta a un’altra vittoria dopo le sue recenti performance.

Sugli sci è praticamente imprendibile. Jens Lurås Oftebro detta ancora legge: è al comando il norvegese della Mass Start di Seefeld, valida per la Coppa del Mondo di combinata nordica al maschile. Fuga in solitaria sul finale per il classe 2000 che cerca punti importanti in chiave classifica di Coppa: 24:10.7 il suo tempo finale e l’obiettivo è conservare il vantaggio nella prova di salto che ci sarà tra qualche ora. Alle sue spalle troviamo il tedesco Vinzenz Geiger, staccato di 7”, e l’altro norvegese Andreas Skoglund. Quinto il leader di Coppa Johannes Lamparter, pronto a rimontare. In casa Italia da sottolineare l’eccellente performance sugli sci stretti del veterano Alessandro Pittin, addirittura nono. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Combinata nordica: Jens Luraas Oftebro guida la Mass Start di Seefeld. Super Pittin, è nono

Questa mattina a Seefeld, Ida Marie Hagen si è presa subito il comando nella gara di combinata nordica, guidando la mass start femminile.

Nell'apertura della quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica, Jens Luraas Oftebro si è imposto in volata nell'Individual Compact di Oberhof.

