Combinata nordica Jens Luraas Oftebro rimonta nel fondo e trionfa alle Olimpiadi Costa a ridosso della top10

Jens Luraas Oftebro ha vinto la gara di combinata nordica ai Giochi di Milano Cortina 2026. Partito in fondo alla classifica, ha rimontato nel salto e in salita, conquistando così la medaglia d’oro. Costa, invece, si è piazzato vicino alla top10. La vittoria del norvegese conferma il suo ruolo di favorito e lascia aperti i giochi per le prossime tappe.

Jens Luraas Oftebro conferma lo status di miglior fondista del circuito e rispetta il pronostico della vigilia, vincendo la gara individuale di combinata nordica con salto su trampolino piccolo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dieci giorni dopo il trionfo al Triple di Seefeld, il norvegese ha fatto nuovamente la differenza sugli sci stretti in condizioni particolarmente selettive (neve bagnata e poco compatta) centrando il secondo oro a cinque cerchi della carriera. Il 25enne scandinavo era già salito sul gradino più alto del podio nel Team Event di Beijing 2022, mentre a livello individuale vantava un argento ottenuto sempre quattro anni fa ma nella Gundersen con salto su Large Hill.

