LIVE Combinata nordica Olimpiadi 2026 in DIRETTA | fasi calde del segmento di salto

Durante la gara di combinata nordica alle Olimpiadi 2026, Muhlethaler ha conquistato il quarto posto, distanziato di 34 punti da Heinis. La competizione si sta scaldando nelle fasi di salto, attirando l’attenzione degli appassionati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:22 Muhlethaler si mette in quarta piazza a 34? da Heinis. 10:21 Marco Heinis va al comando, però non sfrutta il potenziale perché i 129 metri danno l’idea del vento difficilissimo che c’è ora a Predazzo. Margine di appena 17? per il transalpino. 10:20 Anche il ceco Vyrtval trova condizioni molto difficili e va dietro agli azzurri. 10:19 Trova forte vento alle spalle Kostner, misura buona, nulla più: 120 metri. Decimo Kostner, a 1’15”. 10:18 Ora Aaron Kostner. Pausa tecnica, poi si entra nel vivo! 10:17 Male Ben Loomis (USA), appena 123 metri e 5^ piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it

Samuel Costa ha aperto il segmento di salto nella combinata nordica alle Olimpiadi 2026, portando l’Italia a cercare una posizione tra i primi quindici.

La gara di combinata nordica alle Olimpiadi di Milano-Cortina entra nel vivo con il segmento di fondo.

