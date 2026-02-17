LIVE Combinata nordica Olimpiadi 2026 in DIRETTA | fasi calde del segmento di salto
Durante la gara di combinata nordica alle Olimpiadi 2026, Muhlethaler ha conquistato il quarto posto, distanziato di 34 punti da Heinis. La competizione si sta scaldando nelle fasi di salto, attirando l’attenzione degli appassionati.
Marco Heinis va al comando, però non sfrutta il potenziale perché i 129 metri danno l'idea del vento difficilissimo che c'è ora a Predazzo. Margine di appena 17? per il transalpino. Anche il ceco Vyrtval trova condizioni molto difficili e va dietro agli azzurri. Trova forte vento alle spalle Kostner, misura buona, nulla più: 120 metri. Decimo Kostner, a 1'15". Ora Aaron Kostner. Pausa tecnica, poi si entra nel vivo! Male Ben Loomis (USA), appena 123 metri e 5^ piazza.
LIVE Combinata nordica, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: iniziato il segmento di salto!
Samuel Costa ha aperto il segmento di salto nella combinata nordica alle Olimpiadi 2026, portando l’Italia a cercare una posizione tra i primi quindici.
LIVE Combinata nordica, Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: iniziato il segmento di fondo!!
La gara di combinata nordica alle Olimpiadi di Milano-Cortina entra nel vivo con il segmento di fondo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
I Giochi olimpici di Milano Cortina sono trasmessi in chiaro e in diretta tv sui canali Rai, da Rai 2 a Rai Sport HD, e in streaming su RaiPlay.
Vrhovnik atterra a 126.5 metri e si mette in 3^ piazza con 30 di ritardo. Alessandro Pittin salta
OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Le gare di MARTEDÌ 17 febbraio con gli atleti FVG: - ore 10 (salto) e 13.45 (10 km di fondo) la prova dal trampolino grande di combinata nordica con ALESSANDRO PITTIN - ore 14.30 la staffetta 4x7.5 km maschile di biathl facebook
Milano-Cortina 2026: atleti cinesi gareggiano nella combinata nordica PREDAZZO – L’atleta cinese Zhao Zihe gareggia nella Gundersen Normal Hill di combinata nordica individuale ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 a Predazzo, l’11 febbraio x.com