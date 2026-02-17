Alle 10.00, la combinata nordica alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 inizia con la prova di salto a Predazzo, dove gli atleti si preparano a sfidarsi sulla neve. La competizione si svolge in una cornice di grande entusiasmo, con gli spettatori che si radunano lungo le tribune per seguire da vicino ogni mossa dei partecipanti. La giornata promette emozioni intense, mentre le squadre si concentrano per ottenere i migliori risultati in questa fase della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda e ultima gara individuale in scena da Predazzo e Tesero per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 di Combinata Nordica! Seconda settimana di gare che prevede la Gundersen su Large Hill e la prova a coppie mono sesso, ricordando che la combinata è l’unica disciplina in cui gareggiano solo uomini alle Olimpiadi. Oggi gli austriaci partono favoriti per la vittoria nella persona di Johannes Lamparter, che insieme al connazionale Thomas Rettenegger è il favorito per vincere il segmento di salto con margine un po’ su tutti i big da corsa per le medaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Combinata nordica, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: alle 10.00 la prova di salto

L'Austria ha conquistato un riscatto importante nel trampolino grande, dopo una prima giornata difficile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Questa mattina le medaglie della combinata nordica si assegneranno nel segmento di salto sul trampolino piccolo alle ore 13:45.

