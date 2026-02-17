LIVE Combinata nordica Olimpiadi 2026 in DIRETTA | alle 10.00 la prova di salto
Alle 10.00, la combinata nordica alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 inizia con la prova di salto a Predazzo, dove gli atleti si preparano a sfidarsi sulla neve. La competizione si svolge in una cornice di grande entusiasmo, con gli spettatori che si radunano lungo le tribune per seguire da vicino ogni mossa dei partecipanti. La giornata promette emozioni intense, mentre le squadre si concentrano per ottenere i migliori risultati in questa fase della gara.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda e ultima gara individuale in scena da Predazzo e Tesero per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 di Combinata Nordica! Seconda settimana di gare che prevede la Gundersen su Large Hill e la prova a coppie mono sesso, ricordando che la combinata è l’unica disciplina in cui gareggiano solo uomini alle Olimpiadi. Oggi gli austriaci partono favoriti per la vittoria nella persona di Johannes Lamparter, che insieme al connazionale Thomas Rettenegger è il favorito per vincere il segmento di salto con margine un po’ su tutti i big da corsa per le medaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Combinata nordica, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: riscatto austriaco dal trampolino grande?
L'Austria ha conquistato un riscatto importante nel trampolino grande, dopo una prima giornata difficile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
LIVE Combinata nordica, Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: sarà una bagarre pazzesca per le medaglie alle 13:45!
Questa mattina le medaglie della combinata nordica si assegneranno nel segmento di salto sul trampolino piccolo alle ore 13:45.
UNA VOCE OLIMPICA! FRANCO BRAGAGNA passa dal BSMT!
Argomenti discussi: LIVE Combinata nordica, Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: Oftebro vince una gara durissima, che Costa!; RECAP! Team Combined maschile: sfuma l'oro all'Italia, Vinatzer scivola 7°; LIVE Sci alpino, Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA: doppietta Svizzera, 5° Sala, delude Vinatzer; LIVE Combinata nordica, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: riscatto austriaco dal trampolino grande?.
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 17 febbraio in DIRETTA: mattinata con combinata nordica e i playoff Italia-Svizzera di hockeyCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it
LIVE Combinata nordica, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: riscatto austriaco dal trampolino grande?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda e ultima gara individuale in scena da ... oasport.it
PROGRAMMA OLIMPICO DOMENICA 15 FEBBRAIO 09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grande, prova 2 09.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Norvegia, Svezia-USA, Germania-Gran Bretagna 10.00 SCI ALPINO – Gigante femminil facebook
Milano-Cortina 2026: atleti cinesi gareggiano nella combinata nordica PREDAZZO – L’atleta cinese Zhao Zihe gareggia nella Gundersen Normal Hill di combinata nordica individuale ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 a Predazzo, l’11 febbraio x.com