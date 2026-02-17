LIVE Combinata nordica Olimpiadi 2026 in DIRETTA | riscatto austriaco dal trampolino grande?

L'Austria ha conquistato un riscatto importante nel trampolino grande, dopo una prima giornata difficile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La squadra austriaca ha migliorato le sue prestazioni, portando a casa una medaglia significativa. La competizione si è svolta a Predazzo, con gli atleti che hanno affrontato condizioni meteo complicate. La gara ha preso una piega diversa rispetto alle aspettative, dando nuova speranza agli appassionati di combinata nordica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda e ultima gara individuale in scena da Predazzo e Tesero per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 di Combinata Nordica! Seconda settimana di gare che prevede la Gundersen su Large Hill e la prova a coppie mono sesso, ricordando che la combinata è l'unica disciplina in cui gareggiano solo uomini alle Olimpiadi. Oggi gli austriaci partono favoriti per la vittoria nella persona di Johannes Lamparter, che insieme al connazionale Thomas Rettenegger è il favorito per vincere il segmento di salto con margine un po' su tutti i big da corsa per le medaglie.