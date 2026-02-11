LIVE Combinata nordica Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA | sarà una bagarre pazzesca per le medaglie alle 13 | 45!

Questa mattina le medaglie della combinata nordica si assegneranno nel segmento di salto sul trampolino piccolo alle ore 13:45. La gara sta per entrare nel vivo e ci aspettano sorprese e battaglie intense. La diretta sta per finire, ma le emozioni sono ancora tutte da vivere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE del segmento di salto della gara su trampolino piccolo di Combinata Nordica. Alle 13:45 si partirà con un grandissimo segmento di salto! A dopo! 10:49 Commosso ai microfoni di Eurosport Alessandro Pittin, che oggi ha disputato la terzultima competizione della carriera. 10:48 CLASSIFICA DOPO IL SEGMENTO DI SALTO: ILVES Kristjan – EST – 0:00 RETTENEGGER Thomas – AUT – 0:15 YAMAMOTO Ryota – JPN – 0:19 RETTENEGGER Stefan – AUT – 0:20 OFTEBRO Einar Luraas – NOR – 0:20 LAMPARTER Johannes – AUT – 0:21 OFTEBRO Jens Luraas – NOR – 0:28 GEIGER Vinzenz – GER – 0:29 HEROLA Ilkka – FIN – 0:32 HIRVONEN Eero – FIN – 0:36 WATABE Akito – JPN – 0:41 RYDZEK Johannes – GER – 0:42 SCHMID Julian – GER – 0:43 SKOGLUND Andreas – NOR – 0:48 YACHI Sora – JPN – 0:49 LOOMIS Benjamin – USA – 0:55 HEINIS Marco – FRA – 0:58 KONVALINKA Jiri – CZE – 1:01 MALACINSKI Niklas – USA – 1:13 BRECL Gasper – SLO – 1:15 KARHUMAA Wille – FIN – 1:19 COSTA Samuel – ITA – 1:22 MUHLETHALER Laurent – FRA – 1:26 VYTRVAL Jan – CZE – 1:27 ZHAO Jiawen – CHN – 1:30 VRHOVNIK Vid – SLO – 1:43 KOSTNER Aaron – ITA – 1:43 TYRODE Mael – FRA – 1:50 KRZEMPEK Milosz – POL – 1:53 TEDER Ruubert – EST – 2:05 SHUMBARETS Oleksandr – UKR – 2:16 MAZURCHUK Dmytro – UKR – 2:22 PITTIN Alessandro – ITA – 2:27 ZHAO Zihe – CHN – 2:37 RAKPAROV Chingiz – KAZ – 2:59 JARZABEK Kacper – POL – 3:20 10:45 E allora, ci troviamo di fronte ad una bellissima gara sugli sci stretti dalle 13:45. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Combinata nordica, Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: sarà una bagarre pazzesca per le medaglie alle 13:45! Approfondimenti su Olimpiadi Gundersen LIVE Combinata nordica, Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: tocca ai migliori! Questa mattina ai Giochi di Milano-Cortina, la gara di combinata nordica entra nel vivo. LIVE Combinata nordica, Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: ha saltato Alessandro Pittin! La gara di combinata nordica alle Olimpiadi è entrata nel vivo. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Olimpiadi Gundersen Argomenti discussi: LIVE Combinata nordica, Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: oggi, come 20 anni fa, c'è Alessandro Pittin!; LIVE Sci alpino, SuperG maschile Olimpiadi in DIRETTA: Odermatt favorito, Franzoni lo sfida. I pettorali di partenza; Olimpiadi Milano Cortina: il programma di domani (mercoledì 11 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare; Italiani in gara oggi alle Olimpiadi (mercoledì 11 febbraio): orari, tv, programma, streaming. LIVE Combinata nordica, Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: bagarre pazzesca per la vittoria nel fondo dalle 13:45!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:40 Molto scomposto in uscita dal dente Oftebro Einar, atterra piombando giù a 99 metri. Parte con Stefan ... oasport.it LIVE Olimpiadi: si parte con la combinata nordica, tre azzurri in gara. Alle 14.15 c'è il biathlonQuesto il programma completo delle gare odierne, con sede e orario (in grassetto le gare che assegnano medaglie): 10 - Combinata nordica (a Predazzo): Gundersen trampolino piccolo individuale maschile ... gazzetta.it La combinata nordica resta l'unica disciplina invernale senza competizioni femminili nonostante le pressioni delle atlete - facebook.com facebook Prima gara in Trentino, per la grafica #Rai si sta disputando la gara di Combinata Nordica. [sarebbe Sci di Fondo] #MilanoCortina2026 x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.