LIVE Combinata nordica Olimpiadi 2026 in DIRETTA | al via il segmento di fondo
Skoglund entra in azione nella combinata nordica alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, cercando di tenere il passo con Oftebro e Herola. Durante la prova di fondo, il norvegese potrebbe giocarsi le sue chance se mantiene il ritmo insieme agli avversari, evitando di perdere terreno. Per ora, Oftebro si distingue con un vantaggio di circa 10 secondi su Herola, mentre Skoglund tenta di recuperare terreno.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:42 Il terzo incomodo potrebbe essere Skoglund, che se rimanesse con Oftebro non facendosi riprendere da Herola, che paga in avvio 10? da Oftebro. Quest’ultimo potrebbe altresì decidere di attendere il finnicoi finnici per poi provare a tornare sotto a Lamparter con cambi regolari. 13:40 A seconda dello schema di gara che si testimonierà, potrebbe formarsi anche una gara di massa. Dipenderà molto dalla partenza di Lamparter, se proverà a lasciare sul posto Oftebro, che deve recuperare 14?, allora difficile che ci si possa ricompattare. Altrimenti, anche Herola e Hirvonen potrebbero insediarsi nella lotta, con chiaramente chance minori rispetto all’austriaco e al norge. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Combinata nordica, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: tra poco comincia il segmento di fondoLuca Lamparter e Marius Lindvik Oftebro si preparano a sfidarsi nella gara di fondo della combinata nordica alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo aver passato settimane ad allenarsi duramente.
LIVE Combinata nordica, Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: iniziato il segmento di fondo!!La gara di combinata nordica alle Olimpiadi di Milano-Cortina entra nel vivo con il segmento di fondo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
