Bob a 2 alle Olimpiadi 2026: l’ultima manche inizia a breve, con Lochner pronto a sfidare gli avversari per conquistare l’oro. La gara si svolge sulla pista di Cesana Torinese, dove gli atleti si preparano all’ultima sfida. Tra pochi minuti, i concorrenti scenderanno in pista per decidere chi salirà sul podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00 L’ultimo, ovviamente, sarà Lochner, in cerca di una medaglia d’oro. La Germania ha tre bobbisti nelle prime tre posizioni, e sembrano irraggiungibili per gli inseguitori. 20.57 Il primo a scendere sarà Kranz per il Lichtenstein, classificatosi come ventesimo al termine della terza batteria. 20.55 Ci siamo, sta per iniziare l’ultima manche del bob a 2! Partenza alle 21.00. 19.59 La seconda manche inizierà alle 21.05, con la cronaca testuale che riprenderà alle 20.55. A dopo! 19.58 Il podio è rimasto invariato rispetto alle prime due manche, con Lochner ancora in testa e con Friedrich e Ammour. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: tra poco l’ultima manche, ci si gioca le medaglie

LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: manca poco alla terza batteria, si assegnano le medaglieBob a 2 sta per arrivare alla sua terza batteria alle Olimpiadi 2026, perché il tempo di qualificazione si sta esaurendo.

LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: tra poco la prima manche, Patrick Baumgartner outsiderPatrick Baumgartner si prepara a scendere in pista alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dopo aver conquistato il suo posto tra i partecipanti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.