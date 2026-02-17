LIVE Bob a 2 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | manca poco alla terza batteria si assegnano le medaglie

Bob a 2 sta per arrivare alla sua terza batteria alle Olimpiadi 2026, perché il tempo di qualificazione si sta esaurendo. A pochi minuti dall’inizio, gli atleti si preparano sulla pista Eugenio Monti, mentre gli occhi sono puntati sui due equipaggi che si contendono le medaglie.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.40 Buonasera amici di OA Sport, alle 19.00 inizia la terza e penultima batteria del bob a 2 sulla pista Eugenio Monti. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle ultime due batterie del bob a 2, con gli atleti in testa alla classifica delle prime manche che lotteranno per le posizioni pesanti e alle quali tutti ambiscono: la terza per il bronzo, la seconda per l’argento e la prima per l’oro, il metallo più importante di tutti. A rappresentare l’Italia c’è Patrick Baumgartner che dopo i test, nella prima manche è partito come nono riuscendo a recuperare ben tre posizioni e partendo nella seconda batteria come sesto miglior tempo: purtroppo per lui, l’azzurro ha perso terreno riscendendo alla nona posizione in classifica, rendendo complicato l’inseguimento al podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

