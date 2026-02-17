LIVE Bob a 2 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | si assegnano le medaglie

Bob a 2 ai Giochi Olimpici 2026: le ultime due batterie si stanno disputando, e le medaglie sono ormai in palio. La gara si svolge alle porte della città, con le atlete e gli atleti che spingono al massimo sui treni per raggiungere il podio. Le prime manche hanno già assegnato alcune posizioni, ma ancora tutto può cambiare nelle ultime run. Gli spettatori restano incollati allo schermo, in attesa di vedere chi salirà sul gradino più alto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle ultime due batterie del bob a 2, con gli atleti in testa alla classifica delle prime manche che lotteranno per le posizioni pesanti e alle quali tutti ambiscono: la terza per il bronzo, la seconda per l’argento e la prima per l’oro, il metallo più importante di tutti. A rappresentare l’Italia c’è Patrick Baumgartner che dopo i test, nella prima manche è partito come nono riuscendo a recuperare ben tre posizioni e partendo nella seconda batteria come sesto miglior tempo: purtroppo per lui, l’azzurro ha perso terreno riscendendo alla nona posizione in classifica, rendendo complicato l’inseguimento al podio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: si assegnano le medaglie LIVE Slittino, Singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: si assegnano le medaglie! Oggi si svolgono le ultime due manche dello slittino maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina. LIVE Skeleton, Singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: manca poco all’inizio della terza manche, si assegnano le medaglie L’evento di skeleton femminile alle Olimpiadi si svolge oggi a causa di un ritardo nel programma, e tra poco si assegnano le medaglie. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Bob a 2 maschile, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: la Germania fa la voce grossa. Ottimi test per Baumgartner; LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Loch domina anche la seconda batteria, arretra Baumgartner; Olimpiadi: dal quarto posto di Fontana al bronzo di Tabanelli, tutte le emozioni della decima giornata; LIVE Bob a 2 maschile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Kim sorprende al primo posto, Baumgartner si migliora. LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Loch domina anche la seconda batteria, arretra BaumgartnerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.58 Termina qui questa cronaca in Diretta e in Live di OA Sport, grazie mille per averci seguito. Buon ... oasport.it LIVE Bob a 2 maschile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Kim sorprende al primo posto, Baumgartner si miglioraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.08 Per il momento è tutto, con il bob a 2 che tornerà domani alle 12.30 con le ultime due batterie di prova ... oasport.it "Nessuno ancora crederci potrà, Giamaica la sua squadra di bob avrà." Cool Runnings - Quattro sottozero. Un celebre meraviglioso film ispirato alle avventure della squadra giamaicana di bob alle Olimpiadi di Calgary 1988 che entrò nei nostri teleschermi, ra - facebook.com facebook #olimpiadi, furto nell'alloggio della squadra israeliana di bob. Ma il team non è al Villaggio di Cortina x.com