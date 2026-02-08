LIVE Slittino Singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | si assegnano le medaglie!

Oggi si svolgono le ultime due manche dello slittino maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Gli atleti sono in pista per conquistare le medaglie finali, mentre gli spettatori seguono con attenzione ogni scatto. La gara si decide in pochi minuti, e i pronostici sono ancora aperti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle ultime due manche della gara olimpica di slittino maschile. Sulla nuova pista di Cortina si assegnano le medaglie con il tedesco Max Langenhan che deve difendere il buon vantaggio costruito nelle prime due run. Grandi speranze di podio per l'Italia con Dominik Fischnaller terzo con margine, ed un buon Leon Felderer che ripartirà dalla quinta posizione. Appuntamento con la terza manche alle 17.00, mentre quella decisiva inizierà poco dopo le 18.30. Le prime due discese ci hanno consegnato un tedesco al comando, ma non quello che ci aspettavamo alla vigilia.

