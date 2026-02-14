LIVE Skeleton Singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | manca poco all’inizio della terza manche si assegnano le medaglie

L’evento di skeleton femminile alle Olimpiadi si svolge oggi a causa di un ritardo nel programma, e tra poco si assegnano le medaglie. La terza manche sta per cominciare, e le atlete sono pronte a sfidarsi sotto gli occhi degli spettatori. A soli venti minuti dall’inizio, le concorrenti si preparano sulla pista ghiacciata in attesa del via.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.40 Buon pomeriggio amici di OA Sport, mancano venti minuti all’inizio della terza manche dello skeleton femminile. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle ultime due manche della gara dello skeleton singolo femminile valida per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Siamo arrivati alle battute finali, visto che al termine di queste due batterie verranno assegnate le medaglie più ambite da ogni atleta e che tutti sognano di vincere. A rappresentare l’Italia, ci sono sempre loro: Alessandra Fumagalli e Valentina Margaglio, le quali hanno concluso le prime due batterie rispettivamente al quattordicesimo e al sedicesimo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Skeleton, Singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: manca poco all’inizio della terza manche, si assegnano le medaglie LIVE Skeleton, singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: manca poco all’inizio della terza manche, Bagnis cerca la rimonta per la medaglia Amedeo Bagnis gareggia oggi nello skeleton maschile alle Olimpiadi, dopo aver ottenuto un buon piazzamento nelle prime due manche. LIVE Skeleton, Singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: ultime due manche, si assegnano le medagli L’atleta italiana Marta Rossi ha conquistato il podio nella gara di skeleton singolo femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina, dopo una prestazione emozionante nelle ultime due manche. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: LIVE Skeleton, singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Flock resiste, Fumagalli e Margaglio si confermano dopo la seconda manche; LIVE Skeleton, Prova singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Margaglio e Fumagalli non brillano nella seconda prova, svetta Pfeifer; LIVE Skeleton, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Pfeifer in testa ad entrambe le manche. Le azzurre non convincono; LIVE Skeleton, singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Margaglio prova a lasciare il segno. LIVE Skeleton, singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Flock resiste, Fumagalli e Margaglio si confermano dopo la seconda mancheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SKELETON MASCHILE DALLE 19.30 18.47 Per il momento quindi è tutto, con lo skeleton singolo ... oasport.it LIVE Skeleton, Singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: ultime due manche, si assegnano le medagliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle ultime due manche ... oasport.it Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Cortina Sliding Center Ore 21.05 Skeleton - singolo uomini A. Bagnis, M. Gaspari FISI - Federazione Italiana Sport Invernali MilanoCortina2026 facebook Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Cortina Sliding Center Ore 21.05 Skeleton - singolo uomini A. Bagnis, M. Gaspari @Fisiofficial @milanocortina26 x.com