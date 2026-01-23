Segui la diretta di Skicross a Veysonnaz 2026, con aggiornamenti in tempo reale. Naeslund domina la competizione, mentre Galli si classifica settima e Duplessis si aggiudica la vittoria maschile. Rimani aggiornato sui risultati e le principali novità dell’evento attraverso questa cronaca continua.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.34 Può terminare qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport. Vi ringraziamo per averci seguito, alla prossima. Buon proseguimento di giornata a tutti! 14.33 Settimo posto per una buona Jole Galli che è stata l’unica italiana tra maschile e femminile, a portare i colori azzurri fino alle finali, seppur in Small Final. 14.32 Sono terminate le gare, con il francese Duplessis che ha conquistato la vittoria nella competizione maschile con un sorpasso stellare all’ultimo su Howden, e con la vittoria di Naeslund al femminile dopo un dominio totale che è iniziato già dalla prima batteria di oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Skicross, Veysonnaz 2026 in DIRETTA: dominio assoluto di Naeslund! Settimo posto per una buona Galli, Duplessis vince al maschile

Leggi anche: LIVE Skicross, Innichen 2025 in DIRETTA: dominio assoluto di Howden a San Candido! Settimo Zuech con Deromedis infortunato

LIVE Skicross, Veysonnaz 2026 in DIRETTA: Galli in semifinale, l’azzurra cerca il podio!Segui in tempo reale la gara di Skicross a Veysonnaz 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: LIVE Skicross, Veysonnaz 2026 in DIRETTA: l’Italia si affida a Jole Galli senza Deromedis; Skicross: Deromedis ancora in difficoltà a Veysonnaz. L’azzurro si qualifica per gara-2 con un tempo alto; Skicross, clamorosa eliminazione per Simone Deromedis nelle qualificazioni a Veysonnaz. Si rivede Jole Galli; Sport in tv oggi (mercoledì 21 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming.

LIVE Skicross, Veysonnaz 2026 in DIRETTA: l’Italia si affida a Jole Galli senza DeromedisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della Coppa del Mondo di ... oasport.it

Skicross, Sandra Naeslund padrona totale a Veysonnaz. Jole Galli in crescitaSandra Naeslund ha vinto di forza la gara-1 di Veysonnaz (Svizzera), evento valido per la Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle che ... oasport.it

Fis Ski Cross World Cup Veysonnaz Here are the Top 10 results (Qualification for Finals on 24 JAN) You can find full results on (fis-ski.com) or FIS App. #fisskicross #fisfreestyle #worldcupveysonnaz #wintersport - facebook.com facebook