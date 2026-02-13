LIVE Bob a 2 maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Kim sorprende al primo posto Baumgartner si migliora

Kim ha conquistato il primo posto nella gara di bob maschile alle Olimpiadi 2026, sorprendendo tutti con un punteggio che ha superato di misura quello dei rivali. La sua prestazione, arrivata dopo un percorso molto teso e combattuto, ha attirato l’attenzione degli esperti per la precisione e la velocità dimostrata nella pista di Cesana Torinese. Mentre Baumgartner si migliora, l’Italia si appresta a seguire con attenzione i risultati della giornata, con Patrick che conclude la sua run con un buon 56.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.56 Quattordicesimo miglior tempo per l'azzurro! Patrick chiude la sua giornata con un buon 56.69. 10.53 Ventesimo posto per Pitter. Il giamaicano chiude a 57.62 con un ritardo di più di un secondo dalla vetta di Kim. Adesso c'è Baumgartner in pista! 10.51 Diciassettesimo posto per Mandlbauer che trova un tempo di 56.89. 10.49 Treichl trova un buon 56.60 che lo porta al dodicesimo posto e poco più di cinquanta centesimi di svantaggio su Kim. 10.48 Undicesimo posto per Ammour che conclude la sua giornata con un positivo 56.49. 10.46 Quinto posto per Friedrich che chiude la quarta manche con il tempo di 56. 10.43 Tocca ai tedeschi Lochner, Friedrich e poi Ammour. 10.41 Bindilatti continua sulla falsa riga della manche