LIVE Biathlon Staffetta maschile Olimpiadi in DIRETTA | faccia a faccia Francia-Norvegia! Italia lontana

La staffetta maschile di biathlon alle Olimpiadi ha visto la Francia allungare il vantaggio sul campo, con i francesi che mantengono una leadership stabile e aumentano il margine rispetto a Svezia e Norvegia, ora distanti circa 9 secondi al km 19,5. La gara si sta accendendo con i frazionisti che si sfidano a colpi di precisione e resistenza, mentre l’Italia si trova in posizione più arretrata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA ED I FRAZIONISTI 15.22: Al km 19.5 aumenta a 9? il vantaggio della Francia su Svezia e Norvegia 15.19: Una ricarica per Romanin che recupera qualche posizione e porta l’Italia al 16mo posto a 2’18” 15.18: Al km 18.1 Francia davanti, a 6? Norvegia e Svezia, a 20? Finlandia, a 23? Germania, a 31? Svizzera 15.17: Eccola la sfida Francia-Norvegia! Un errore per Fillon Maillet e Laegreid non sbaglia. Francia prima, Norvegia a 6?, Svezia a 12?, Finlandia a 16?, Germania a 25? dopo il quinto poligono 15.16: Quinto poligono 15.15: Al km 17 Francia davanti, a 9? Svezia, Finlandia, a 23? Norvegia, a 34? Germania, Svizzera 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta maschile Olimpiadi in DIRETTA: faccia a faccia Francia-Norvegia! Italia lontana LIVE Biathlon, Staffetta maschile Olimpiadi in DIRETTA: Jacquelin scatenato, la Norvegia insegue, Italia lontana a metà garaIl biathlon maschile alle Olimpiadi si accende con la staffetta in diretta, dopo che Jacquelin ha preso il comando e ha fatto segnare un ottimo frazionista. Leggi anche: LIVE Biathlon, Staffetta maschile Östersund 2025 in DIRETTA: Italia e Francia all’inseguimento della Norvegia! La FRANCIA trionfa in staffetta e spezza il DOMINIO della Norvegia | HIGHLIGHTS Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: RECAP! Italia d'argento nella staffetta mista, ottima partenza azzurra; LIVE Biathlon, Staffetta mista Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Italia argento dietro la favorita Francia; LIVE Biathlon, Individuale maschile Olimpiadi in DIRETTA: Botn rovina la festa a Perrot!; Individuale maschile, Hofer e Giacomel lontano dal podio: rivivi il LIVE. LIVE Partita la staffetta maschile 4X7,5 km di biathlon: Norvegia in testa, l'azzurro Braunhofer 15°La squadra italiana sarà composta anche da Lukas Hofer, Nicola Romanin e Tommaso Giacomel punta a una medaglia ... gazzetta.it Quando il biathlon oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario staffetta maschile, startlist, streamingSulle nevi di Anterselva, oggi martedì 17 febbraio, è il giorno della staffetta maschile, appuntamento chiave del biathlon nel calendario delle Olimpiadi ... oasport.it #Biathlon Italia, c'è Romanin nel quartetto azzurro di staffetta: Francia al gran completo, Norvegia senza Dale #biathlon @AleBergomi #16Febbraio dlvr.it/TR05js x.com OLIMPIADI INVERNALI. Italia sul podio: oro alla Norvegia, argento alla Francia. facebook