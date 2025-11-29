LIVE Biathlon Staffetta maschile Östersund 2025 in DIRETTA | Italia e Francia all’inseguimento della Norvegia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DI BIATHLON SECONDO CAMBIO – Impressionante finale di Fillon Maillet che cambia a 50? dalla Norvegia. Italia con la Francia, ora Bionaz e Jacquelin. Svezia e Germania a un minuto da noi! GIRO 612 – Hofer e Fillon Maillet guadagnano e sono a 52? dalla Norvegia! Ma la Francia può cambiare a 40?? GIRO 612 – Attenzione, Italia e Francia adesso possono guadagnare tanto sulle altre Nazioni che inseguono. Svezia e Germania insieme a +1’57”. Gli svedesi avranno Ponsiluoma e Samuelsson. Hofer una ricarica, fanno 3 errori. 🔗 Leggi su Oasport.it

