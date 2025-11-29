LIVE Biathlon Staffetta maschile Östersund 2025 in DIRETTA | Italia e Francia all’inseguimento della Norvegia!

Oasport.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DI BIATHLON SECONDO CAMBIO – Impressionante finale di Fillon Maillet che cambia a 50? dalla Norvegia. Italia con la Francia, ora Bionaz e Jacquelin. Svezia e Germania a un minuto da noi! GIRO 612 – Hofer e Fillon Maillet guadagnano e sono a 52? dalla Norvegia! Ma la Francia può cambiare a 40?? GIRO 612 – Attenzione, Italia e Francia adesso possono guadagnare tanto sulle altre Nazioni che inseguono. Svezia e Germania insieme a +1’57”. Gli svedesi avranno Ponsiluoma e Samuelsson. Hofer una ricarica, fanno 3 errori. 🔗 Leggi su Oasport.it

live biathlon staffetta maschile 214stersund 2025 in diretta italia e francia all8217inseguimento della norvegia

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta maschile Östersund 2025 in DIRETTA: Italia e Francia all’inseguimento della Norvegia!

Contenuti che potrebbero interessarti

LIVE Biathlon, Staffetta maschile Östersund 2025 in DIRETTA: obiettivo top5 per gli azzurri? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 13. Si legge su oasport.it

live biathlon staffetta maschileLIVE! Biathlon, sabato 29 novembre, staffetta femminile e staffetta maschile, diretta e aggiornamenti: Wierer, Giacomel, Vittozzi, Hofer, Bionaz - Alle 13:15 scendono in pista le donne e alle 16:55 tocca agli uomini. Secondo eurosport.it

live biathlon staffetta maschileStartlist staffetta maschile biathlon Oestersund 2025: orario, tv, streaming, il quartetto dell’Italia - La seconda gara stagionale ad Oestersund, in Svezia, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2025- Si legge su oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Biathlon Staffetta Maschile