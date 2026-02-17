LIVE Biathlon Staffetta maschile Olimpiadi in DIRETTA | Jacquelin scatenato la Norvegia insegue Italia lontana a metà gara

Il biathlon maschile alle Olimpiadi si accende con la staffetta in diretta, dopo che Jacquelin ha preso il comando e ha fatto segnare un ottimo frazionista. La Norvegia, subito alle calcagna, spinge forte per recuperare terreno, mentre l’Italia si trova ancora a metà gara, distante dai vertici. A 15.11, l’Italia ha modificato la formazione, scendendo in 18ª posizione a 1’50” dal leader.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA ED I FRAZIONISTI 15.11: L'Italia cambia 18ma a 1'50". Non male la frazione di Hofer ma ormai conta il giusto 15.10: Secondo cambio Francia, Finlandia e Svezia davanti, a 16? Norvegia, a 31? Svizzera e Germania, a 42? Lettonia, Estonia, a 47? Cechia 15.07: Jacquelin ha dovuto rallentare il ritmo e Finlandia e Svezia si avvicinano al km 13.7, a 16? Norvegia, a 21? Svizzera, a 27? Germania. Italia a 1'39" 15.06: Zero di Hofer che è 17mo a 1'26" dalla testa 15.04: Un errore per Jacquelin che riparte, non sbagliano Svezia e Finlandia che si avvicinano alla Francia