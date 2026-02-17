Matteo Berrettini affronta Tomas Barrios Vera nel primo turno dell’ATP 500 di Rio, dopo che il cileno è entrato nel torneo come lucky loser al posto di Lorenzo Sonego. La partita si gioca oggi nella città brasiliana, dove il pubblico segue con entusiasmo ogni scambio. Berrettini, reduce da recenti miglioramenti, cerca di partire forte contro l’avversario cileno, che si è guadagnato l’opportunità di giocare grazie alla sua vittoria in qualificazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno dell’ATP 500 di Rio de Janeiro tra Matteo Berrettini e il cileno Tomas Barrios Vera, entrato come lucky loser al posto di Lorenzo Sonego. Dopo quattro anni il capitolino torna in Brasile, e lo fa dopo aver esordito in stagione a Buenos Aires (2° turno). Si diceva che avrebbe dovuto esserci Sonego al posto di Barrios Vera, ma il torinese si è trovato costretto a saltare il torneo a causa di un guaio al polso, fatto che ha causato il rientro del cileno. Con lui Berrettini ha un unico precedente, rimasto quasi nell’oscurità perché si giocò nel 2016 a livello di Futures e fu vinto da Matteo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Barrios Vera, ATP Rio 2026 in DIRETTA: l’azzurra affronta il lucky loser cileno

Matteo Berrettini sfiderà Marcelo Tomás Barrios Vera oggi, martedì 17 febbraio, nel primo turno dell’ATP500 di Rio de Janeiro.

Matteo Berrettini non prenderà parte agli Australian Open 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.