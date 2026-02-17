LIVE Berrettini-Barrios Vera 7-6 ATP Rio 2026 in DIRETTA | partita sospesa per mancanza d’illuminazione sul Centrale

Matteo Berrettini e Daniel Barrios Vera si stanno affrontando sul campo di Rio de Janeiro quando il match è stato interrotto a causa di un blackout che ha lasciato il Centrale senza luce. La partita, iniziata con un punteggio di 7-6, si ferma improvvisamente mentre si tenta di ripristinare l’illuminazione, creando un’attesa che dura ormai diversi minuti. Intanto, tra il pubblico si nota la presenza di Carlo Ancelotti, che osserva da vicino la partita sospesa, ricordando il loro incontro durante il carnevale di Rio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:09 Mentre si cerca di venire a capo della situazione di Berrettini-Barrios Vera, ricordiamo che sulle tribune era presente Carlo Ancelotti, che avevamo citato in relazione all'incontro con il romano durante il carnevale di Rio. 22:07 Al momento tutto indica che la partita sia sospesa per mancanza d'illuminazione. 22:04 Situazione abbastanza surreale, nel senso che su alcuni campi è ripartito il gioco, mentre di gioco sul centrale (Berrettini-Barrios Vera) al momento non se ne vede. 22:02 Sembrerebbe che sia rientrato il problema con la corrente elettrica, si dovrebbe ricominciare a breve.