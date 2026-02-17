LIVE Berrettini-Barrios Vera 0-1 ATP Rio 2026 in DIRETTA | primo game subito combattuto

Matteo Berrettini perde il primo game contro Federico Barrios Vera durante il match di Rio 2026 per un errore di troppo nei colpi di inizio, che permette all’avversario di conquistare il punto. Berrettini, che ha avuto qualche difficoltà a leggere il rimbalzo della palla, ha tentato un colpo esterno senza successo, lasciando spazio a Barrios Vera di prendere il comando. La partita è iniziata con un’energia molto combattiva sul campo.

40-15 Prima esterna e bel dritto di Berrettini. 30-15 Berrettini perde l'impatto con il dritto, anche in ragione di un cattivo rimbalzo. 30-0 Buona prima di Berrettini, risposta (molto) lunga di Barrios Vera. 15-0 Risposta appena larga di dritto di Barrios Vera sulla seconda di Berrettini. 0-1 Barrios Vera, tiene il servizio il cileno con lo schema servizio-rovescio. Vantaggio Barrios Vera, riesce a girare lo scambio Berrettini, che però spedisce di poco lunga l'accelerazione di dritto. 40-40, 3a parità: dritto in rete di Berrettini che aveva provato a spingerlo.