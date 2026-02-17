LIVE Berrettini-Barrios Vera 7-6 1-0 ATP Rio 2026 in DIRETTA | il romano salva una palla break dopo la breve sospensione

Matteo Berrettini ha vinto il primo set contro Barrios Vera durante la partita di oggi a Rio, dopo aver recuperato una palla break che aveva rischiato di perdere. La sospensione breve non ha fermato il suo ritmo, e il tennista romano ha risposto con un colpo deciso, portandosi avanti nel punteggio. La partita è in corso sui campi brasiliani, con Berrettini che cerca di mantenere il vantaggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Berrettini, che salva così una palla break. Vantaggio Berrettini, arriva la prima vincente. 40-40 Barrios Vera, a punto quasi vinto, sbaglia malamente una volée alta di rovescio che si toglie sì dal corpo, ma finisce in rete. 30-40 Palla break Barrios Vera. Nel frattempo è stata attivata l’illuminazione e su Rio si è fatto buio. 30-30 Prima vincente di Berrettini. 15-30 Quarto ace di Berrettini. 0-30 Primo 0-30 del match per Barrios Vera. 0-15 Primo punto del secondo set a favore di Barrios Vera. 22:20 L’incontro è ripreso! 22:14 A questo punto non ci rimane che aggiornarci a buone nuove. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Berrettini-Barrios Vera 5-6, ATP Rio 2026 in DIRETTA: altra palla break mancata dal romanoMatteo Berrettini ha lasciato sfuggire un’altra occasione di break contro Barrios Vera durante il match di Rio, a causa di un servizio troppo lento.

LIVE Berrettini-Barrios Vera 3-4, ATP Rio 2026 in DIRETTA: il romano si vede annullare un’altra palla breakMatteo Berrettini sta perdendo 3-4 contro Barrios Vera a Rio de Janeiro, dopo che il cileno ha salvato una palla break con un potente rovescio incrociato che ha sfiorato la riga.

