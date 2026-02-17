LIVE Berrettini-Barrios Vera 3-4 ATP Rio 2026 in DIRETTA | il romano si vede annullare un’altra palla break

Matteo Berrettini sta perdendo 3-4 contro Barrios Vera a Rio de Janeiro, dopo che il cileno ha salvato una palla break con un potente rovescio incrociato che ha sfiorato la riga. Il tennista romano ha avuto un’altra occasione per mettere pressione, ma il suo colpo è stato annullato. La partita continua con ritmo intenso e molte emozioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Barrios Vera, il cileno pulisce la riga con il rovescio e riesce a salvarsi anche questa volta. Vantaggio Barrios Vera, stavolta Berrettini non tiene la palla in campo nel tentativo di prendere l’iniziativa. 40-40, 2a parità: Barrios Vera gioca una bella seconda esterna, non concede spazio a Berrettini e gioca la palla di rovescio che Matteo non riesce, di poco, a far rientrare di dritto. Vantaggio Berrettini, PALLA BREAK: stavolta Barrios Vera gioca male la palla corta di dritto, Matteo ci arriva comodamente, gioca un rovescio profondo, costringe il cileno ad andare indietro e a giocare un difficile dritto che, infatti, non supera la rete. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Barrios Vera 3-4, ATP Rio 2026 in DIRETTA: il romano si vede annullare un’altra palla break LIVE Berrettini-Barrios Vera, ATP Rio 2026 in DIRETTA: tra poco in campo il romanoMatteo Berrettini scende in campo a Rio de Janeiro per il suo primo match all’ATP 500, dopo aver deciso di partecipare per testare la forma fisica e migliorare il suo ranking. LIVE Berrettini-Barrios Vera 0-1, ATP Rio 2026 in DIRETTA: primo game subito combattutoMatteo Berrettini perde il primo game contro Federico Barrios Vera durante il match di Rio 2026 per un errore di troppo nei colpi di inizio, che permette all’avversario di conquistare il punto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. LIVE Berrettini-Barrios Vera, ATP Rio 2026 in DIRETTA: tra poco in campo il romanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:19 Siamo nella zona di tabellone che era occupata dal tedesco Daniel Altmaier: il tedesco, però, ha perso ... oasport.it Dove vedere in tv Berrettini-Barrios Vera oggi, ATP Rio 2026: orario, programma, streamingOggi, martedì 17 febbraio, Matteo Berrettini affronterà Marcelo Tomás Barrios Vera nel primo turno dell'ATP500 di Rio de Janeiro. Sulla terra rossa ... oasport.it DIRETTA LIVE - Matteo Berrettini, dopo quattro anni, si rivede a Rio de Janeiro: nell'ATP 500 brasiliano il suo primo avversario è il cileno Tomas Barrios Vera x.com Jasmine Paolini affronterà Alexandra Eala, a Berrettini tocca Barrios Vera. Impegnato anche Mattia Bellucci contro Miomir Kecmanovic facebook