Pogba nuovo flop dopo la Juventus | anche il Monaco si arrende? Che cosa sta succedendo nel Principato

Dopo un ritorno complesso alla Juventus, Paul Pogba sembra attraversare nuove difficoltà anche con il Monaco. La sua situazione nel Principato sta destando preoccupazioni e domande sul suo futuro. In questo articolo analizzeremo gli ultimi sviluppi e cosa potrebbe significare per la carriera del centrocampista francese.

Pogba rischia un nuovo flop dopo quello del ritorno alla Juventus: anche il Monaco si arrende? Vediamo che cosa sta succedendo nel Principato. La Juventus osserva con dispiacere il calvario sportivo di uno dei suoi ex giocatori più iconici, mentre nel Principato la pazienza sembra essere ormai finita. L’avventura di Paul Pogba al Monaco si sta trasformando in un tunnel senza uscita, ben lontano dal rilancio sperato dopo la lunga squalifica di 18 mesi per doping. Il centrocampista francese, arrivato nel giugno scorso con un contratto biennale tra l’entusiasmo generale dei tifosi, ha collezionato numeri drammatici: solo tre partite giocate per un totale di appena trenta minuti effettivi in questa stagione 2025-26. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pogba nuovo flop dopo la Juventus: anche il Monaco si arrende? Che cosa sta succedendo nel Principato Leggi anche: Calciomercato Juventus: spunta un nome nuovo per rinforzare la difesa! Può arrivare dall’Inghilterra. Di chi si tratta e cosa sta succedendo Leggi anche: Conte Napoli: cosa c’è dietro l’assenza dell’ex Juventus alla ripresa degli allenamenti. Rivelazione che si lega al suo futuro…Cosa sta succedendo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. "Il piano non sta funzionando", il Monaco fornisce un aggiornamento negativo su Paul Pogba dopo l'infortunio del francese - La dirigenza del Monaco ammette che il piano per il recupero di Paul Pogba non sta funzionando. msn.com

