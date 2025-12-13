Garlasco lite in diretta tra Garofano e Gallo | Generale ma che fa minaccia? interviene Gianluigi Nuzzi

Durante la puntata di Quarto Grado del 12 dicembre, si è verificato un acceso scontro tra Garofano e Gallo. La discussione, nata in diretta, ha coinvolto anche Gianluigi Nuzzi, che è intervenuto per placare i toni. L'episodio ha visto il generale allontanarsi dalla sua postazione per affrontare l'avvocato, scatenando una serie di tensioni nello studio.

