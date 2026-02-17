L' Italia va al tavolo per Gaza e la sinistra impazzisce
Antonio Tajani ha annunciato che l’Italia parteciperà come osservatore al Board of Peace, un gruppo creato da Donald Trump per coordinare i lavori di ricostruzione di Gaza. La prima riunione si svolgerà il 19 febbraio a Washington, coinvolgendo rappresentanti di diversi paesi. La decisione ha provocato reazioni contrastanti tra i partiti di sinistra, alcuni critici accusano il governo di prendere una posizione troppo morbida sulla questione.
La conferma è arrivata da Antonio Tajani: l’Italia parteciperà come osservatore al Board of Peace. La prima riunione del gruppo ideato e presieduto dal presidente Usa Donald Trump che si occupa della ricostruzione di Gaza si terrà il 19 febbraio a Washington. E il nostro Paese, insieme alla Commissione Ue, sarà presente appunto come osservatore. «Lo facciamo perché abbiamo già dato molto per Gaza e continueremo a farlo, siamo tra i Paesi al mondo che ha dato di più», ha detto il ministro degli Esteri, spiegando che «siamo pronti a formare la nuova polizia gazawa e quella palestinese, siamo pronti a incrementare i nostri carabinieri a Rafah». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Board Gaza, l’Italia è al tavolo americano. Chi ci sarà e chi no
Il rappresentante italiano partecipa alla riunione di Gaza perché l’Italia vuole contribuire alla supervisione della smilitarizzazione e della ricostruzione della zona, in un momento in cui il cessate il fuoco viene sostenuto dall’ONU.
Epstein, spuntano le foto segrete di Bill Clinton: la sinistra impazzisce
Italian dockers walk out in Gaza solidarity
Argomenti discussi: Tutti i numeri sugli stranieri in carcere in Europa (e in Italia); L'asse Meloni-Merz va contro l'Europa e contro l'Italia: le critiche dell'ex premier Mario Monti sul Financial Times; Brignone oro nel gigante e Vittozzi nel biathlon. Argento azzurro nello snowboard e bronzo nel fondo; L’Italia del curling crolla a sorpresa contro la Cina. Le Azzurre sorprendono gli Stati Uniti.
Inter, Chivu: Arbitri? Se l’Italia non va al mondiale da 11 anni non è sicuramente colpa loroL’Inter si prepara a scendere in campo contro la Juventus nel derby d’Italia, in programma allo stadio Giuseppe Meazza sabato 14 febbraio 2026 alle 20:45. I nerazzurri per allungare al primo posto in ... gianlucadimarzio.com
Chivu: Il problema del calcio italiano non sono gli arbitri: se l’Italia non va al Mondiale da undici anni, non è per gli arbitriChivu racconta il derby d’Italia, l’andata, Spalletti, la crescita dei giocatori e l’approccio mentale alla sfida contro la Juve. ilnapolista.it
Giorgia Meloni porta l’Italia dentro il “Board of Peace” voluto da Donald Trump. La formula scelta è quella dell’osservatore. Una presenza senza adesione formale al trattato, spiegano da Palazzo Chigi. Un modo per restare al tavolo evitando l’impatto diretto co facebook
A #Roma si è tenuto un tavolo sulla cooperazione #Italia- #Tunisia nella gestione #rifiuti x.com