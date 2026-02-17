L' Italia va al tavolo per Gaza e la sinistra impazzisce

Antonio Tajani ha annunciato che l’Italia parteciperà come osservatore al Board of Peace, un gruppo creato da Donald Trump per coordinare i lavori di ricostruzione di Gaza. La prima riunione si svolgerà il 19 febbraio a Washington, coinvolgendo rappresentanti di diversi paesi. La decisione ha provocato reazioni contrastanti tra i partiti di sinistra, alcuni critici accusano il governo di prendere una posizione troppo morbida sulla questione.

La conferma è arrivata da Antonio Tajani: l’Italia parteciperà come osservatore al Board of Peace. La prima riunione del gruppo ideato e presieduto dal presidente Usa Donald Trump che si occupa della ricostruzione di Gaza si terrà il 19 febbraio a Washington. E il nostro Paese, insieme alla Commissione Ue, sarà presente appunto come osservatore. «Lo facciamo perché abbiamo già dato molto per Gaza e continueremo a farlo, siamo tra i Paesi al mondo che ha dato di più», ha detto il ministro degli Esteri, spiegando che «siamo pronti a formare la nuova polizia gazawa e quella palestinese, siamo pronti a incrementare i nostri carabinieri a Rafah». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Il rappresentante italiano partecipa alla riunione di Gaza perché l’Italia vuole contribuire alla supervisione della smilitarizzazione e della ricostruzione della zona, in un momento in cui il cessate il fuoco viene sostenuto dall’ONU.

