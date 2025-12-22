Consegnato il Tricolore all’Italia Team Olimpica e Paralimpica Mattarella | Saremo con voi interamente
Roma, 22 dicembre 2025 – E’ partito ufficialmente questa mattina il viaggio dell’Italia Team Olimpica e Paralimpica verso i Giochi di Milano Cortina 2026. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto gli Azzurri e la delegazione della manifestazione a cinque cerchi, nel Salone dei Corazzieri al Quirinale, dove ha consegnato il Tricolore agli atleti designati. Amplia la rappresentanza tricolore sportiva al Quirinale. Presenti all’evento le Azzurre e gli Azzurri, emozionati e impazienti di dare il via alle gare. Con tecnici e staff, che sono stati guidati dal Presidente del Coni Luciano Buonfiglio e dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
