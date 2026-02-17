Medagliati e quarti a Olimpiadi e Paralimpiadi al Quirinale l’8 aprile La chiamata di Sergio Mattarella
Sergio Mattarella ha invitato al Quirinale gli atleti che hanno vinto medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e alle Paralimpiadi, che si terranno dal 6 al 16 marzo. La cerimonia si terrà mercoledì 8 aprile alle 16:30 e vedrà presenti i campioni e le atlete che hanno portato medaglie e posizioni di rilievo, inclusi i quarti di finale.
Gli atleti che avranno conquistato medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e alle successive Paralimpiadi, in programma dal 6 al 16 marzo, saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, mercoledì 8 aprile alle 16:30. Come si evince già oggi, sarà una spedizione decisamente ampia, in quanto i numeri che l’Italia sta facendo registrare già solo alle Olimpiadi sono da record. Questo recita il comunicato pubblicato sul sito internet del CONI: “ Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato al Palazzo del Quirinale i medagliati olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 mercoledì 8 aprile alle ore 16:30. 🔗 Leggi su Oasport.it
