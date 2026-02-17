Medagliati e quarti a Olimpiadi e Paralimpiadi al Quirinale l’8 aprile La chiamata di Sergio Mattarella

Sergio Mattarella ha invitato al Quirinale gli atleti che hanno vinto medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e alle Paralimpiadi, che si terranno dal 6 al 16 marzo. La cerimonia si terrà mercoledì 8 aprile alle 16:30 e vedrà presenti i campioni e le atlete che hanno portato medaglie e posizioni di rilievo, inclusi i quarti di finale.

In vista delle Olimpiadi invernali 2026 e dei Giochi Paralimpici, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale una delegazione della Fondazione Milano Cortina.

