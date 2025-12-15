L’Italia si conferma seconda forza nell’inseguimento a squadre maschile di speed skating, dietro agli Stati Uniti, che dominano con sei vittorie consecutive. Tuttavia, alle Olimpiadi il format della competizione cambierà radicalmente, modificando le dinamiche e le strategie delle squadre coinvolte.

© Oasport.it - Speed skating, Italia dietro gli USA nel team pursuit. Ma alle Olimpiadi il format sarà completamente diverso

L’Italia si sta confermando anche in questa stagione la seconda forza in campo nell’inseguimento a squadre maschile di speed skating alle spalle degli Stati Uniti, che hanno portato a 6 la sequenza di vittorie consecutive nella specialità tra Coppa del Mondo e Campionati Mondiali. Battere il terzetto statunitense ad oggi sembrerebbe una missione quasi impossibile, anche se in occasione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 il format sarà diverso e potrebbe cambiare almeno parzialmente le carte in tavola. A differenza delle gare di team pursuit che si disputano abitualmente nel circuito di World Cup e ai Mondiali nel corso del quadriennio, in cui ci si gioca tutto in una singola prova a cronometro in cui alla fine la classifica viene determinata dai migliori tempi firmati al termine delle varie batterie (proprio come nelle distanze individuali), il torneo a cinque cerchi prevede infatti degli scontri a eliminazione diretta un po’ come avviene con i quartetti del ciclismo su pista. Oasport.it

