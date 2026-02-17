L’Italia ha vinto di nuovo nel curling femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, grazie alla vittoria contro il Giappone per 8-6. La squadra di Constantini ha finalmente interrotto una serie di cinque sconfitte consecutive, dopo aver battuto anche gli Stati Uniti ieri sera. Il risultato permette alle azzurre di risalire nella classifica, ma la semifinale resta fuori portata. La partita si è giocata in un’atmosfera tesa, con gli spostamenti di pietre sul ghiaccio che hanno deciso il punteggio finale.

L’Italia ha conquistato la seconda vittoria di fila nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo l’affermazione ottenuta ieri sera contro gli USA, che aveva posto fine a una serie di cinque sconfitte di fila, le azzurre hanno battuto il Giappone per 8-6 nello scontro diretto tra le ultime due formazioni della classifica generale e hanno lasciato il fondo della graduatoria, salvando in questa rassegna a cinque cerchi. Peccato che il quartetto tricolore si sia destato così tardi e che non possa lottare per la qualificazione alle semifinali: Svezia (sei vittorie e una sconfitta), Svizzera (5-2), USA (5-2) sono inarrivabili, il quarto posto è attualmente condiviso da Canada e Corea del Sud (4-2), ma è in programma lo scontro diretto e sicuramente una delle due salirà a quota cinque vittorie, irraggiungibili da parte di Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Elena Mathis. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia ci prende gusto! Seconda vittoria di Constantini e compagne, ma la semifinale è irraggiungibile

Finalmente Italia! Constantini e compagne vincono la prima partita alle Olimpiadi: lampi di gioco e USA koL’Italia ha conquistato la sua prima vittoria alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, battendo gli Stati Uniti nel curling femminile, dopo cinque sconfitte di fila.

Curling, l’Italia crolla contro la Corea del Sud: secondo ko per Constantini e compagne alle OlimpiadiL’Italia perde ancora nel curling femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.