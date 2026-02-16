Finalmente Italia! Constantini e compagne vincono la prima partita alle Olimpiadi | lampi di gioco e USA ko

L’Italia ha conquistato la sua prima vittoria alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, battendo gli Stati Uniti nel curling femminile, dopo cinque sconfitte di fila. La squadra di Constantini ha mostrato un gioco deciso e preciso, regalando al pubblico italiano un risultato che aspettavano da tempo. Durante l’incontro, le atlete italiane hanno segnato punti importanti nei momenti chiave, portando a casa una vittoria netta, 7-2.

L’Italia ha vinto la prima partita nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026! Finalmente, dopo cinque sconfitte consecutive, la nostra Nazionale è riuscita a sbloccarsi di fronte al proprio pubblico e ha potuto festeggiare un risultato positivo, regolando gli USA con il punteggio di 7-2. Le azzurre erano ferme al palo e sembravano in grande crisi tecnica, ma stasera hanno ritrovato alcuni passaggi tecnici di un paio di anni fa, quando erano competitive ai massimi livelli tra Europei e Mondiali, salvo andare in grande difficoltà negli ultimi mesi in avvicinamento ai Giochi. 🔗 Leggi su Oasport.it

