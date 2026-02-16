Finalmente Italia! Constantini e compagne vincono la prima partita alle Olimpiadi | lampi di gioco e USA ko
L’Italia ha conquistato la sua prima vittoria alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, battendo gli Stati Uniti nel curling femminile, dopo cinque sconfitte di fila. La squadra di Constantini ha mostrato un gioco deciso e preciso, regalando al pubblico italiano un risultato che aspettavano da tempo. Durante l’incontro, le atlete italiane hanno segnato punti importanti nei momenti chiave, portando a casa una vittoria netta, 7-2.
L'Italia ha vinto la prima partita nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026! Finalmente, dopo cinque sconfitte consecutive, la nostra Nazionale è riuscita a sbloccarsi di fronte al proprio pubblico e ha potuto festeggiare un risultato positivo, regolando gli USA con il punteggio di 7-2. Le azzurre erano ferme al palo e sembravano in grande crisi tecnica, ma stasera hanno ritrovato alcuni passaggi tecnici di un paio di anni fa, quando erano competitive ai massimi livelli tra Europei e Mondiali, salvo andare in grande difficoltà negli ultimi mesi in avvicinamento ai Giochi.
Curling, l’Italia crolla contro la Corea del Sud: secondo ko per Constantini e compagne alle Olimpiadi
L’Italia perde ancora nel curling femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Curling, l’Italia continua a perdere: Constantini e compagne dominate dalla Danimarca, quinto ko alle Olimpiadi
L'Italia ha subito una pesante sconfitta contro la Danimarca nel torneo di curling alle Olimpiadi di Cortina, continuando così la serie negativa con la quinta sconfitta di fila.
Diretta/ Italia Gran Bretagna curling (risultato finale 5-3): è medaglia di bronzo! (Olimpiadi 2026)Diretta Italia Gran Bretagna curling Olimpiadi 2026, risultato finale 5-3: medaglia di bronzo per Amos Mosaner e Stefania Constantini. ilsussidiario.net
Constantini-Mosaner magnifici: l'Italia conquista il bronzo nel curling, Gran Bretagna battuta 5-3!La coppia azzurra ha superato nella finale per il terzo posto il team britannico: è l'undicesima medaglia nei Giochi ... tuttosport.com
