Lische e vermi a mensa I casi alle Scandellara

Le lische e i vermi sono stati trovati nei pasti serviti alle scuole di Scandellara. La scoperta è avvenuta durante controlli di routine, che hanno evidenziato problemi di qualità negli alimenti distribuiti ai bambini. In particolare, il giovedì sono state trovate lische nel merluzzo alla livornese, mentre il venerdì un pezzo di bigattino è stato rinvenuto nell’insalata della maestra. Già a dicembre, invece, alcuni alunni avevano segnalato la presenza di lische nel ragù di pesce che avevano mangiato a mensa.

Lische nel merluzzo alla livornese il giovedì; bigattino nell'insalata della maestra il venerdì. Prima ancora, a dicembre, lische nel ragù di pesce. Refezione tormentata all'elementare Scandellara. A cucinare il pasto con le sorprese è Ribò, la spa di Camst che prepara, per conto del Comune, il vassoio scolastico. Immediate le segnalazioni a Ribò. Sul ragù di dicembre, fa sapere l'Amministrazione, "la presenza di una quota anomala di lische nel ragù di sardine ha visto l'apertura di una segnalazione per non conformità e l'avvio di un'istruttoria". Oltre alla penale per 'corpi estranei'. Sui ritrovamenti più recenti l'istruttoria è in corso.