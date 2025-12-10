Anti-trumpiani all’Ansa e le altre pillole del giorno

Durante la presentazione del Photoansa 2025, il presidente dell’Ansa, Giulio Anselmi, ha sorpreso i presenti ignorando la formalità dell’evento per criticare apertamente Donald Trump e i suoi sostenitori a livello internazionale. La dichiarazione ha suscitato scalpore, creando un momento di rottura rispetto al tradizionale contesto istituzionale.

Era la tradizionale presentazione del Photoansa 2025, il libro con le migliori foto dell'anno. Ma il presidente dell'agenzia Ansa, Giulio Anselmi – che il direttore Luigi Contu continua a chiamare «direttore», riconoscendogli il ruolo di mentore – ha ignorato l'istituzionalità un po' ingessata che solitamente caratterizza questo tipo di eventi, per attaccare frontalmente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump «e i suoi accoliti nel mondo». Una foga, la sua, che ha fatto storcere il naso a più di qualcuno tra i presenti. Alla faccia dell'indipendenza dell'agenzia, si bisbigliava. «Tra un po' ringhia», si è sentito sussurrare dalla platea.

«Trumpiani». Eccolo, l'ultimo anatema contro i riformisti del Partito democratico. Riecheggia molto l'accusa di socialfascismo che i comunisti della Terza Internazionale scagliavano contro chi osava non seguire il verbo del Cremlino: socialisti, soprattutto.