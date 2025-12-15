le mire di cirio in forza italia e le altre pillole del giorno

L'articolo analizza le recenti strategie di Cirio in Forza Italia e gli sviluppi politici del giorno, con particolare attenzione alle dichiarazioni di Roberto Occhiuto. Il governatore calabrese ha cercato di ridimensionare le tensioni interne, sottolineando il carattere partecipativo dell'iniziativa del 17 dicembre e negando ambizioni di leadership nel partito.

Roberto Occhiuto, rampante governatore della Calabria, ha cercato di minimizzare: «Quella del 17 dicembre è solo un’iniziativa per discutere insieme su come rendere Forza Italia e il centrodestra un po’ più liberali», ha assicurato dopo il suo intervento ad Atreju, smentendo di fatto eventuali mire alla leadership di Forza Italia. Insomma, il convegno-corrente-evento In libertà che si terrà a Palazzo Grazioli non vuole essere un guanto di sfida gettato ad Antonio Tajani. Vero, quelle «facce e idee nuove» che Pier Silvio vede nel futuro del partito di famiglia ancora non si scorgono. Ma in pochi scommettono che la faccia di Occhiuto sia la soluzione. Lettera43.it

Forza Italia, Cirio: Siamo una forza rassicurante, 20% ambizioso ma al centro c'è spazio

Alberto Cirio accentua il suo attivismo indirizzandolo, come mai prima d’ora, su Forza Italia - Il presidente della Giunta regionale del Piemonte sa che certi treni passano una sola volta nella vita e lui, questa volta, vorrebbe non perderlo ... targatocn.it