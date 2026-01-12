Pronto soccorso dell' ospedale la denuncia di Fp Cgil | Ora siamo al collasso

Il pronto soccorso dell’ospedale di Ferrara si trova in grave difficoltà, come evidenziato dalla denuncia di Fp Cgil. La situazione si è aggravata al punto da diventare parte della normale routine, lasciando emergenze e pazienti in condizioni di vulnerabilità. Questa condizione evidenzia la necessità di interventi immediati per garantire un’assistenza adeguata e sostenibile, tutelando la salute pubblica e il lavoro del personale sanitario.

Fp Cgil Ferrara denuncia il collasso del pronto soccorso. “Non è più un’emergenza, è l’ordinaria quotidianità. Da settimane si assiste a un fenomeno costante e crescente di pazienti in attesa di posto letto che rimangono per giorni nelle barelle del pronto soccorso, assistiti in condizioni di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

