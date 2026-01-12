Pronto soccorso dell' ospedale la denuncia di Fp Cgil | Ora siamo al collasso

Il pronto soccorso dell’ospedale di Ferrara si trova in grave difficoltà, come evidenziato dalla denuncia di Fp Cgil. La situazione si è aggravata al punto da diventare parte della normale routine, lasciando emergenze e pazienti in condizioni di vulnerabilità. Questa condizione evidenzia la necessità di interventi immediati per garantire un’assistenza adeguata e sostenibile, tutelando la salute pubblica e il lavoro del personale sanitario.

Fp Cgil Ferrara denuncia il collasso del pronto soccorso. "Non è più un'emergenza, è l'ordinaria quotidianità. Da settimane si assiste a un fenomeno costante e crescente di pazienti in attesa di posto letto che rimangono per giorni nelle barelle del pronto soccorso, assistiti in condizioni di.

Durante una festa per famiglie uno dei piccoli invitati, una bimba, si è sentita male. Poi è toccato a un suo amichetto. Uno dopo l’altro una dozzina di bambini fra i 3 mesi e i 10 anni sono stati accompagnati al pronto soccorso del Gaslini. Dai genitori, che poi ha - facebook.com facebook

Influenza, contagi record e pronto soccorso sotto stress. I sintomi durano oltre 20 giorni x.com

