La CISL FP Irpinia Sannio proclama lo stato di agitazione dei lavoratori dell’IRCCS Maugeri di Telese Terme

Tempo di lettura: 2 minuti La CISL FP Irpinia Sannio, tramite la sua Segretaria Generale, proclama lo stato di agitazione di tutto il personale dell'IRCCS Maugeri di Telese Terme a seguito del grave e reiterato mancato rispetto delle corrette relazioni sindacali da parte dell'Azienda. Da mesi la CISL FP denuncia il mancato rispetto del CCNL in materia di tempi di vestizionesvestizione (art. 18, comma 10) e la illegittima decurtazione dei 14 minuti nelle giornate di ferie, permessi ex Legge 104, malattia e altre assenze tutelate. A nulla sono valsi incontri, solleciti e disponibilità al dialogo.

