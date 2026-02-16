Inps sanziona Citynews e Ciaopeople Fanpage per € 4,5 e 3,5 mln | Pagati meno contributi ma le aziende replicano | Contratti regolari

L'Inps ha multato Citynews e Ciaopeople, aziende di informazione online, per un totale di circa 8 milioni di euro, accusandole di aver versato meno contributi previdenziali. La ragione principale riguarda l'uso di contratti di categoria che, secondo l'ente, non rispettano le regole stabilite dal contratto nazionale dei giornalisti. Le aziende sostengono invece di aver adottato contratti regolari, conformi alle normative vigenti, e di aver rispettato tutte le leggi sui pagamenti. Un esempio concreto riguarda le differenze di stipendio e contributi tra i contratti applicati e quelli previsti dal contratto giornalistico.

L'Inps sanziona Citynews e Ciaopeople per 4,5 e 3,5 milioni di euro. I gruppi editoriali, rispettivamente di Fanpage e del network di siti locali che per la maggior parte hanno nel nome la parola Today, hanno ricevuto una multa complessiva da 8 milioni di euro. L'accusa è quella di applicare contratti nazionali di categoria considerati scorretti dall'Inps. Tali contratti prevederebbero stipendi e contributi previdenziali inferiori a quelli stabiliti dal contratto giornalistico negoziato tra la Fieg e l'Fnsi. Tuttavia, i due gruppi editoriali sono pronti a fare ricorso. L'Inps ha messo sotto la lente dell'attenzione Citynews e Ciaopeople, multandole per un totale di 8 milioni di euro.

L'Inps ha multato l'editore di Fanpage per 3,5 milioni di euro dopo aver scoperto che i contratti di lavoro erano falsi.

