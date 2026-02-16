Contratti farlocchi l' Inps sanziona l' editore di Fanpage per 3,5 milioni di euro

L'Inps ha multato l'editore di Fanpage per 3,5 milioni di euro dopo aver scoperto che i contratti di lavoro erano falsi. La causa è un’ispezione che ha rivelato come i contributi previdenziali non siano stati pagati correttamente, in quanto si sono basati su retribuzioni inferiori rispetto a quelle previste dal contratto ufficiale firmato con la Fnsi. L’ente ha ordinato di ricalcolare i versamenti, evidenziando irregolarità nelle dichiarazioni dell’azienda.

Dopo un'ispezione, l'Inps ha sanzionato Ciaopeople Srl, editore di Fanpage, per 3,5 milioni di euro per "contratti farlocchi" applicati ai giornalisti della testata, diretta da Francesco Cancellato. Lo scrive Libero, spiegando che con tali contratti "il gruppo editoriale riesce a fare risparmi non da poco, circa il 40% rispetto ai normali stipendi di categoria". Ad annunciare l'arrivo della multa è stata Fnsi (la Federazione Nazionale della Stampa Italiana): "L'applicazione scorretta dei contratti, non rappresenta solo un danno ai colleghi giornalisti, costretti a lavorare con stipendi inferiori e tutele minime, ma è anche un chiaro esempio di concorrenza sleale da parte di aziende che hanno bilanci milionari, pari a quelli dei grandi gruppi editoriali tradizionali". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - "Contratti farlocchi", l'Inps sanziona l'editore di Fanpage per 3,5 milioni di euro Bruxelles sanziona X con 120 milioni di euro e accetta gli impegni di TikTok La società di Luca Barbareschi in crisi, contratti debiti per 40 milioni di euro: bloccate le produzioni La società di Luca Barbareschi, Eliseo Entertainment Spa, si trova in difficoltà finanziaria, con debiti superiori ai 40 milioni di euro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Permessi farlocchi a extracomunitari: 138 a processo. Contratti di ricerca e post-doc con obbligo di contribuzione INPSL’INPS ha chiarito gli obblighi contributivi per i datori di lavoro che stipulano contratti di ricerca e contratti per incarichi post-doc, fornendo indicazioni precise che allineano gli adempimenti ... pmi.it Contributi Inps, attenzione al Ccnl: conta l’attività reale dell’aziendaLa Cassazione spiega come stabilire la retribuzione base di calcolo per i contributi Inps e quale Ccnl deve essere applicato in casi dubbi ... quifinanza.it **Dai farlocchi trionfalismi parigini .. ** **- al "min cul pop" romano dei patern..** **- al baratro del tragico , ma purtroppo vero , suicidio assistito di Roma Capannelle ..** **Dipietrismo , una marcia inarrestabile di passerelle , ciance , promesse scritte sulla sabbi - facebook.com facebook