L’Europa con le Marche Il settore della nautica naviga verso l’innovazione

Il settore della nautica nelle Marche sta accelerando. Grazie a investimenti e a un processo di modernizzazione, l’industria guarda con ottimismo al futuro. La spinta arriva dalla politica, con politiche di coesione sociale che puntano a rafforzare il comparto e a favorirne l’innovazione. Ora l’obiettivo è rendere più competitivi i produttori e sostenere la crescita di un settore che rappresenta un pilastro dell’economia locale.

È nell'ambito della Coesione Sociale promossa dalla presidente del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, che il settore della nautica nelle Marche va verso una veloce accelerazione e, attraverso un processo di modernizzazione, guarda al futuro. L'evoluzione non riguarda solo la filiera nautica, ma anche la rete degli artigiani innovatori che ne fanno parte o sono in qualche modo a essa collegati. L'iniziativa consiste in un insieme di interventi finanziati per circa un milione di euro dal Por Fesr Marche 2014-2020: il grande merito del progetto in questione è quello di aver riunito e supportato la cooperazione tra i migliori designer, capitani di nave e operai specializzati, con l'obiettivo di sostenere la fusione di esperienze e visioni diverse in dialogo tra loro.

