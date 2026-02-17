L' indegno spettacolo di via Galliani | Ogni mattina è così

A via Galliani, alcuni residenti si sono svegliati trovando i cestini pieni di rifiuti abbandonati, un fatto che si ripete ogni mattina e che dimostra come alcuni cittadini confondano i cestini con i cassonetti della spazzatura. In più occasioni, i sacchetti lasciati accanto ai contenitori rendono difficile mantenere il decoro della zona, creando un disordine visibile a tutti.

Salve FoggiaToday, per segnalarvi che c'è chi ha scambiato i cestini per piccoli rifiuti in cassonetti della spazzatura. Non ci pare vero, eppure è realtà. È oramai consuetudine nonché quotidiana abitudine assistere a questo indegno spettacolo di inciviltà in Via Galliani, altezza ingresso laterale della Villa Comunale. Questo è quanto accade ogni mattina. Nella maggior parte dei comuni è vietato usare i cestini pubblici per rifiuti domestici e sono previste sanzioni proprio per evitare questo tipo di comportamento. Ma è possibile posizionare fototrappole per immortalare questi campioni di basket?🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Il Villaggio di Babbo Natale in piazza Plebiscito a Napoli è indegno di una location così prestigiosaIl Villaggio di Babbo Natale in piazza Plebiscito a Napoli solleva più di una domanda sulla qualità e l'estetica dell'allestimento.

Treno aeroporto-stazione, la protesta di una pendolare: "Ogni mattina viaggiamo stipati come sardine"Una pendolare si lamenta del sovraffollamento sui treni che collegano l’aeroporto a Palermo Centrale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.