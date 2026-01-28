Treno aeroporto-stazione la protesta di una pendolare | Ogni mattina viaggiamo stipati come sardine

Una pendolare si lamenta del sovraffollamento sui treni che collegano l’aeroporto a Palermo Centrale. Ogni mattina, il treno delle 07:01 da Capaci arriva sovraffollissimo, con passeggeri stipati come sardine. La donna denuncia che la situazione diventa insostenibile, e i viaggiatori sono costretti a stare in piedi per tutto il tragitto. La mancanza di posti e di spazi adeguati rende difficile anche la semplice quotidianità di chi si sposta per lavoro o altri impegni.

Vorrei segnalare una situazione davvero critica che si verifica ogni mattina sul treno da aeroporto a Palermo Centrale delle 07:01 (da Capaci). Come pendolare abituale, sono costretta a viaggiare in condizioni estreme, stipata come una sardina in scatola insieme a molti altri lavoratori e studenti. La situazione è inaccettabile: spintoni, aria asfissiante, gente in piedi e ammassata per tutta la tratta. Stamattina, una ragazza è addirittura svenuta a causa dell'affollamento e della mancanza d'aria. Io stessa mi sono sentita male, e solo la fortuna di essere vicina all'ingresso mi ha permesso di respirare un po' d'aria fresca.🔗 Leggi su Palermotoday.it

I pendolari di Agrigento chiedono l'attivazione della fermata alla stazione di Agrigento Bassa sui treni diretti all'aeroporto di Palermo.

