Il Villaggio di Babbo Natale in piazza Plebiscito a Napoli è indegno di una location così prestigiosa

Il Villaggio di Babbo Natale in piazza Plebiscito a Napoli solleva più di una domanda sulla qualità e l'estetica dell'allestimento. In una cornice così prestigiosa, ci si aspetterebbe un livello superiore di cura e bellezza. È lecito sperare che le installazioni siano all'altezza della location, offrendo un'esperienza degna di un luogo così iconico.

Si può chiedere, almeno sperare, che in location così prestigiose si alzi il livello? Che vi sia un minimo richiesto in termini di bellezza, in linea col luogo?. Fanpage.it Villaggio di Babbo Natale per i bambini ?? Santa Claus Village Lapponia Finlandia Rovaniemi Il Villaggio di Babbo Natale in piazza Plebisicito a Napoli è indegno di una location così prestigiosa - Si può chiedere, almeno sperare, che in location così prestigiose si alzi il livello? fanpage.it

Inaugurato il Villaggio di Babbo Natale in piazza del Plebiscito - E’ stato inaugurato questa mattina alle 10 il Villaggio di Babbo Natale in piazza del Plebiscito a Napoli. napolivillage.com

Sul red carpet del Villaggio di Babbo Natale all'Eur ha sfilato anche Ottavio, un dolcissimo cagnolone del Canile della Muratella. Purtroppo Ottavio ha un brutto male e non avrà una vita lunghissima, ma merita una vera adozione del cuore. È stato bravissimo d - facebook.com facebook