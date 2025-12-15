Il Villaggio di Babbo Natale in piazza Plebiscito a Napoli è indegno di una location così prestigiosa

Il Villaggio di Babbo Natale in piazza Plebiscito a Napoli solleva più di una domanda sulla qualità e l'estetica dell'allestimento. In una cornice così prestigiosa, ci si aspetterebbe un livello superiore di cura e bellezza. È lecito sperare che le installazioni siano all'altezza della location, offrendo un'esperienza degna di un luogo così iconico.

Si può chiedere, almeno sperare, che in location così prestigiose si alzi il livello? Che vi sia un minimo richiesto in termini di bellezza, in linea col luogo?. Fanpage.it

