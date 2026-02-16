MIRACOLO ITALIANO! Flora Tabanelli bronzo alle Olimpiadi nel Big Air con un crociato rotto! Storica medaglia nel freestyle!
Flora Tabanelli si è tinta di bronzo alle Olimpiadi di Pechino nel Big Air, nonostante abbia riportato una rottura del legamento crociato durante la gara. La giovane atleta ha dimostrato grande coraggio, volando con integrità e determinazione anche con un infortunio grave, portando a casa una medaglia storica per l’Italia. La sua performance ha sorpreso tutti, con evoluzioni mozzafiato sulla neve fresca di testacoda e salti vertiginosi.
Ci ha fatto scoprire la meraviglia delle evoluzioni sulla neve, ci ha fatto conoscere discipline abitualmente aliene alle nostre latitudini, è stata pioniera in orizzonti praticamente inesplorati, ci ha regalato l’arte dei salti e delle rotazioni in aria. Si è meritata tutto il meglio, gareggiando tre mesi dopo un grave infortunio, con un ginocchio instabile e un crociato rotto, dopo essersi sottoposta a una dura riabilitazione senza operarsi, proprio per essere presente ai Giochi di casa. Profeta in Patria. Una nuova favola dopo quella di Federica Brignone, tra l’altro condividendo con la sciatrice valdostana parte del percorso al J-Medical. 🔗 Leggi su Oasport.it
L’Italia e il tabù medaglia nel freestyle alle Olimpiadi: Flora Tabanelli per sfatarlo, Big Air da brividi con Gu e Gremaud
Il 6 novembre, Flora Tabanelli si è infortunata a Stubai, in Austria, mentre si allenava e si è rotta il legamento crociato del ginocchio destro.
L'Azzurra Flora Tabanelli è medaglia di bronzo nel big air
Flora Tabanelli ha conquistato la medaglia di bronzo nel big air ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver affrontato una gara intensa e combattuta.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
