L’Italia e il tabù medaglia nel freestyle alle Olimpiadi | Flora Tabanelli per sfatarlo Big Air da brividi con Gu e Gremaud

Lo scorso 6 novembre Flora Tabanelli cadde durante un allenamento a Stubai (Austria), procurandosi una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro: un infortunio a tre mesi dalle Olimpiadi è la notizia peggiore che può capitare a un’atleta, ma la 18enne emiliana non ha mollato e ha sempre creduto nella possibilità di essere protagonista a Milano Cortina 2026. In accordo con lo staff medico aveva deciso di non operarsi e di attuare un piano di riabilitazione per rafforzare la muscolatura. Risultato? La nostra portacolori si è qualificata alla finale del Big Air, disciplina dello sci freestyle che questa sera (dalle ore 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

Flora Tabanelli partecipa alla finale del Big Air femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver superato le qualifiche con un salto deciso.

Flora Tabanelli torna in gara e si qualifica per la finale nel big air alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo essere rimasta ferita tre mesi fa in allenamento.

Niente medaglie ieri a #MilanoCortina2026 per gli azzurri, ma quante sfide! Nello short track l’Italia vola in finale nella staffetta 3.000 metri femminile. Avanti anche Flora Tabanelli e Maria Gasslitter nel big air freeski. I risultati del 14 febbraio https://bit.ly/4tE4 facebook

PIÙ FORTE DEL DOLORE Azzurre scatenate nelle qualificazioni femminili del big air di sci acrobatico! Avanzano sia Flora Tabanelli, che corre con una lesione al crociato del ginocchio destro, sia Maria Gasslitter! Quando si è campionesse, l’agonismo x.com